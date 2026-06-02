Le righe sono diventate un elemento centrale nei capi di questa stagione, trasformandosi in geometrie di design che modificano la forma e l’aspetto del vestito. Non sono più solo un motivo decorativo, ma un vero e proprio elemento strutturale che ridefinisce la silhouette. Le tendenze di street style mostrano come queste linee siano ormai parte integrante dei look estivi, creando un ritmo visivo che attraversa diversi capi e stili.

Q uest’anno le righe non sono una semplice fantasia, ma una vera e propria partitura visiva che ritma il guardaroba della bella stagione. La moda dell’estate 2026 abbandona i porti sicuri del classico stile Riviera, per esplorare territori più audaci e contemporanei. Come vestirsi in primavera a 50 anni: i trend Primavera-Estate 2026 X Verticali, orizzontali o inclinate secondo angolazioni impreviste, le linee si trasformano in energia pura. Abiti fluidi e accessori di stagione si lasciano attraversare da bande cromatiche che ridisegnano la silhouette. Alternando il rigore grafico a una squisita e giocosa spensieratezza, per un risultato finale che mette subito di buon umore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nuova tendenza trasforma le righe in geometrie d'avanguardia che ridisegnano completamente la silhouette (e i look di street style lo dimostrano)

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