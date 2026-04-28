È il momento dei jeans chiari e le celeb lo confermano con una serie di look che definiscono le nuove coordinate dello street style

Le celebrity stanno sfoggiando jeans chiari in diverse occasioni, creando nuovi standard nello stile urbano. Le loro scelte di abbigliamento mostrano come questo capo stia assumendo un ruolo centrale nelle tendenze attuali. Le interpretazioni variano tra look casual e più curati, dimostrando la versatilità dei jeans chiari. Questo trend si afferma come uno dei punti di riferimento nel panorama della moda di strada.

È il momento dei jeans chiari, e le celebrity lo confermano con una serie di interpretazioni che definiscono le nuove coordinate dello street style contemporaneo. Il denim nelle tonalità più luminose diventa protagonista di look che oscillano tra estetica anni Duemila, minimalismo raffinato e accenti romantici, dimostrando una versatilità sempre più centrale nel guardaroba delle star. A Milano per l’evento di Miss Sixty, Bella Hadid ha optato per jeans chiari a vita bassa, giacca aderente in denim con zip, pump di Anonymous e occhiali da sole rétro di Bru Eyewear, mentre al Coachella, Kylie Jenner ha scelto jeans gialli, felpa lilla annodata in vita e crop top di Guizio, completando con ballerine Margiela per un twist giocoso e Y2K.🔗 Leggi su Amica.it

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