Uno studio ha dimostrato che le righe orizzontali, spesso considerate meno favorevoli, possono valorizzare la silhouette più delle righe verticali. La convinzione che queste ultime allungano e snelliscono la figura è stata messa in discussione dai risultati della ricerca. I ricercatori hanno analizzato l’effetto visivo delle righe di diverse orientazioni, evidenziando che le righe orizzontali possono avere un impatto più positivo sulla percezione della forma corporea.

Il mito però è stato smentito dalla scienza: una ricerca condotta ad aprile 2026 dalla National Yunlin University of Science and Technology di Taiwan, ha dimostrato che è esattamente il contrario. Sono le righe orizzontali a slanciare la figura più di quelle verticali. In che modo? Questo fenomeno si basa sull'illusione ottica di Helmholtz. Quando si osserva un quadrato riempito di strisce orizzontali, viene percepito come più alto e stretto rispetto a un quadrato identico riempito di strisce verticali. Proviamo a spiegare: le righe orizzontali costringono l'occhio a compiere un movimento verticale per «scansionare» la sequenza di linee dal basso verso l'alto, regalando un'illusione di maggiore altezza e minore larghezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La rivincita delle righe orizzontali. Non sono quelle che abbiamo sempre creduto (cioè le verticali) a valorizzare la silhouette: lo dice uno studio

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Il #19maggio 1942 moriva sir #JosephLarmor. 1° a calcolare la velocità con cui l'energia è irradiata da un elettrone accelerato. Spiegò la divisione delle righe dello spettro in un campo magnetico. Per lui la materia consiste in particelle elettriche che si muovon x.com

Come tradurre le altezze delle righe di Figma in Swift UI? reddit