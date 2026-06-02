La nuova Inter di Chivu prende forma | assalto totale a Solet e la maxi offerta per Palestra

Notizia in breve

L’Inter ha fatto un’offerta importante per il difensore Solet e ha presentato una proposta economica elevata per il centrocampista Palestra. La società ha accelerato le trattative per rinforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione, concentrandosi su questi due obiettivi principali. Le trattative sono in corso e non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sugli importi esatti delle operazioni.