La nuova Inter di Chivu prende forma | assalto totale a Solet e la maxi offerta per Palestra

Da forzainter.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter ha fatto un’offerta importante per il difensore Solet e ha presentato una proposta economica elevata per il centrocampista Palestra. La società ha accelerato le trattative per rinforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione, concentrandosi su questi due obiettivi principali. Le trattative sono in corso e non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sugli importi esatti delle operazioni.

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L’ Inter ha impresso un’accelerazione improvvisa alle grandi manovre per ricostruire la propria linea difensiva in vista della prossima stagione. Come svelato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’allenatore Cristian Chivu ha indicato in Oumar Solet il tassello fondamentale attorno al quale far ruotare il nuovo pacchetto arretrato. La necessità di intervenire sul mercato nasce da una vera e propria rivoluzione forzata nel reparto, rimasto sguarnito dopo il commiato ufficiale di Francesco Acerbi, le lungaggini burocratiche per il rinnovo contrattuale di Stefan de Vrij e le continue sirene europee che spingono Yann Bisseck lontano da Milano. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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