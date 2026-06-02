La nuova Inter di Chivu prende forma | assalto totale a Solet e la maxi offerta per Palestra
L’Inter ha fatto un’offerta importante per il difensore Solet e ha presentato una proposta economica elevata per il centrocampista Palestra. La società ha accelerato le trattative per rinforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione, concentrandosi su questi due obiettivi principali. Le trattative sono in corso e non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sugli importi esatti delle operazioni.
L’ Inter ha impresso un’accelerazione improvvisa alle grandi manovre per ricostruire la propria linea difensiva in vista della prossima stagione. Come svelato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’allenatore Cristian Chivu ha indicato in Oumar Solet il tassello fondamentale attorno al quale far ruotare il nuovo pacchetto arretrato. La necessità di intervenire sul mercato nasce da una vera e propria rivoluzione forzata nel reparto, rimasto sguarnito dopo il commiato ufficiale di Francesco Acerbi, le lungaggini burocratiche per il rinnovo contrattuale di Stefan de Vrij e le continue sirene europee che spingono Yann Bisseck lontano da Milano. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Segui gli aggiornamenti su Inter.
Mourinho vs Chivu - botta e risposta tra i 2
Notizie e thread social correlati
Inter, maxi offerta da 50 milioni per Palestra: il colpo di ChivuL'Inter ha presentato un'offerta di circa 50 milioni di euro per il centrocampista della Palestra, con Chivu che mira a blindarlo.
Calciomercato Inter, offerta per Palestra! Dumfries nel mirino del Real Madrid. Le ultime su Solet e ProvedelIl Real Madrid ha presentato un'offerta per l'acquisto di Dumfries, esterno dell'Inter.
Temi più discussi: Chivu, prima il rinnovo poi cinque acquisti: cosa cerca l'Inter sul mercato; Chivu: 'Abbiamo onorato la maglia fino all'ultimo'; Inter, entro il weekend la firma di Chivu sul rinnovo. Pronto il budget mercato vicino ai 100 milioni; Chivu rinnova con l’Inter, accordo totale per il prolungamento del contratto: firma imminente dopo il Doblete, quanto guadagna e la nuova scadenza.
Lo scudetto di #Chivu entra nelle pagine della nuova edizione di Inter, il nuovo secolo - 25 anni di epopea nerazzurra. Con noi l'autore @beppesevergnini, editorialista del @Corriere e tifoso nerazzurro. x.com
Durante il podcast L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell'obiettivo Palestra per le fasce della nuova Inter di Chivu - Facebook facebook
! Henrikh Mkhitaryan ha accettato di firmare un all'Inter valido fino a giugno 2027 Mkhitaryan ha considerato un possibile ritiro ma accetta ora la richiesta di Chivu di continuare a far parte della squadra dell'Inter 2026/27. reddit
Chivu rinnova con l’Inter: ingaggio e nuova scadenza del contrattoL’accordo estende il contratto dal 2027 al 2028 e comporta un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio. Gli emolumenti passeranno da circa 2,5 milioni a stagione fino a sfiorare i 4 milioni, bonus compre ... spaziointer.it
Inter, vertice di mercato con Chivu: Martinez nuovo titolare, Koné prima scelta e assalto a Palestra per la nuova rivoluzione nerazzurraIl tecnico incontra Marotta, Ausilio e Oaktree: priorità al ricambio generazionale e a un’Inter più offensiva, com'è andato il summit di mercato nella sede nerazzurra di viale della Liberazione. goal.com