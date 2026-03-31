Tra inchieste e urne | l’onda d’urto di Eventopoli travolge la corsa a Palazzo dei Giganti

Un’inchiesta giudiziaria riguardante la gestione degli eventi ha portato alla notifica di avvisi di garanzia a diversi esponenti politici locali. La vicenda, inizialmente limitata alle indagini, ha presto assunto un ruolo centrale nella campagna elettorale in corso a Agrigento, influenzando il dibattito pubblico e le candidature per la prossima amministrazione comunale.

L'inchiesta giudiziaria sulla gestione degli eventi e gli avvisi di garanzia notificati a esponenti politici di primo piano non sono più solo una vicenda di tribunale, ma sono - inevitabilmente - il cuore pulsante della campagna elettorale agrigentina. In un clima di crescente tensione, il confine tra presunta responsabilità penale e opportunità politica si fa sempre più sottile: da un lato emerge la denuncia di un presunto "sistema" che affonda le radici in anomalie amministrative segnalate già anni fa, dall'altro si leva un appello alla moralità dei singoli candidati. La sfida per la poltrona di sindaco si trasforma così in un banco di prova non solo per i programmi, ma per la credibilità stessa delle istituzioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Tra inchieste e urne: l’onda d’urto di “Eventopoli” travolge la corsa a Palazzo dei Giganti Articoli correlati Corsa a Palazzo dei Giganti, l’ex presidente della Provincia Fontana: “Io candidato? No grazie, non me la sento”L’esponente di Forza Italia che secondo molti poteva essere uno dei principali aspiranti alla fascia tricolore analizza il periodo politico attuale e... Sodano o Gentile? Una poltrona per due nella corsa a Palazzo dei GigantiIl Centrodestra non ha trovato ancora unità sul nominativo da presentare agli elettori.