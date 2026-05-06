La corsa a Palazzo dei Giganti | le priorità del candidato sindaco Peppe Di Rosa

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, si avvicina il momento di scegliere il nuovo sindaco della città dei Templi. La redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato i quattro candidati in corsa, tra cui Peppe Di Rosa, sostenuto da diverse formazioni politiche tra cui Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Forza Azzurri e Udc. Le loro priorità e proposte saranno al centro delle prossime settimane di campagna elettorale.

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato i quattro candidati a sindaco della città dei Templi: Dino Alonge sostenuto da Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti (Mpa), Fratelli d’Italia, Forza Italia, Forza Azzurri e Udc; Giuseppe.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate La corsa a Palazzo dei Giganti: le priorità del candidato sindaco Dino AlongeIn vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato i quattro candidati a sindaco della città... La corsa a Palazzo dei Giganti, il candidato sindaco Di Rosa: "Siamo pronti ad amministrare"Giuseppe Di Rosa, 61 anni, dipendente del ministero della Giustizia in pensione, è il primo candidato ufficiale per la carica di sindaco della città... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Centoquattro impegni per la svolta di Agrigento: il piano concreto del Si può fare di Peppe Di Rosa; Elezioni e assalto ai palazzi del potere: un esercito di 700 nomi pronto alla battaglia finale; Il richiamo di Agrigento oltre i confini: 10 mila euro per invitare al voto chi vive lontano; Elezioni a Villafranca Sicula: salta una candidatura per i documenti mancanti. Centoquattro impegni per la svolta di Agrigento: il piano concreto del Si può fare di Peppe Di RosaDalla gestione idrica alla trasparenza negli appalti, il nuovo programma elettorale propone obiettivi mirati per archiviare il passato e rilanciare l'economia cittadina attraverso la meritocrazia e il ... agrigentonotizie.it Dopo il volantino con invocazione islamica del Pd di Marghera, un altro caso simile arriva da Agrigento. Qui una candidata della lista civica per Giuseppe Di Rosa, un’italiana convertita all’islam, nel volantino diffuso per le prossime amministrative si fa ritrarre c - facebook.com facebook