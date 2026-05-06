La corsa a Palazzo dei Giganti | le priorità del candidato sindaco Peppe Di Rosa

Da agrigentonotizie.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, si avvicina il momento di scegliere il nuovo sindaco della città dei Templi. La redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato i quattro candidati in corsa, tra cui Peppe Di Rosa, sostenuto da diverse formazioni politiche tra cui Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Forza Azzurri e Udc. Le loro priorità e proposte saranno al centro delle prossime settimane di campagna elettorale.

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato i quattro candidati a sindaco della città dei Templi: Dino Alonge sostenuto da Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti (Mpa), Fratelli d’Italia, Forza Italia, Forza Azzurri e Udc; Giuseppe.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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