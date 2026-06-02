L’Inter ha perso 1-0 nell’ultimo derby contro il Milan, segnando una battuta d’arresto nelle partite di rivalità. Nonostante i successi in campionato e coppa, le sconfitte nelle sfide contro i rossoneri sono state ripetute. La partita più recente evidenzia una difficoltà tattica specifica, che si ripete nelle sfide più sentite della stagione. Pervis Estupinan ha segnato l’unico gol della gara.

di Lorenzo Vezzaro Nonostante i trionfi in Scudetto e Coppa Italia i nerazzurri cadono nelle stracittadine: il ko per 1-0 nell’ultimo derby fotografa il paradosso tattico. L’ Inter ha archiviato un’annata straordinaria, arricchita dalla conquista della doppietta composta da Scudetto e Coppa Italia. Tuttavia, l’unica vera nota negativa della stagione della squadra di Cristian Chivu risiede nella gestione dei big match, e in particolare dei derby di Milano. I nerazzurri hanno infatti perso entrambe le stracittadine giocate in campionato. I dati statistici dell’ultimo incrocio, deciso dalla rete del difensore del Milan Pervis Estupiñán per 1-0, fotografano alla perfezione il paradosso di una gara dominata sul piano del palleggio ma persa per mancanza di cinismo negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - La nota storta della stagione è nei derby: l’analisi dei dati della sconfitta contro il Milan siglata Pervis Estupinan

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