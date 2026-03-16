Lazio Milan finisce 1-0! Isaksen manda a -8 i rossoneri approfittando della sbavatura dell’uomo derby Estupinan

Nel match tra Lazio e Milan, la squadra di casa ha vinto 1-0 grazie a un gol di Isaksen. L’attaccante ha approfittato di un errore di Estupinan, che aveva determinato il risultato del precedente derby. Con questa vittoria, il Lazio ha portato il Milan a otto punti di svantaggio in classifica. La partita si è conclusa con il risultato di una rete a favore dei biancocelesti.

Inter News 24 Lazio Milan, finisce 1-0! Isaksen manda a -8 i rossoneri approfittando della sbavatura di Estupinan che aveva deciso il derby. La 29ª giornata di Serie A regala un risultato pesante nella corsa ai vertici della classifica. La Lazio supera il Milan allo Stadio Olimpico grazie al gol di Gustav Isaksen, esterno offensivo danese dei biancocelesti, e contribuisce indirettamente ad allungare il margine dell’ Inter in vetta alla graduatoria. I nerazzurri, reduci dal pareggio interno contro l’ Atalanta, vedono così aumentare il proprio vantaggio sulle inseguitrici. Lazio Milan, Isaksen decide il match dell’Olimpico. La partita si sblocca al 26° minuto quando Isaksen trova la rete con un preciso sinistro piazzato che batte Mike Maignan, portiere francese del Milan, alla sua sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lazio Milan, finisce 1-0! Isaksen manda a -8 i rossoneri approfittando della sbavatura dell’uomo derby Estupinan Articoli correlati Isaksen “mata” il Milan: la Lazio vince e manda a casa i rossoneriNella serata del rientro allo stadio dei tifosi della Lazio, con i primi cori indirizzati direttamente al presidente Claudio Lotito, ci sono poche... Lazio-Milan 1-0: Isaksen manda ko i rossoneri. Il primo posto ora è lontano 8 puntiRoma 15 marzo 2026 – Sembrava tutto apparecchiato per un trionfo milanista, ma la Lazio non ha voluto giocare il ruolo della vittima sacrificale. LAZIO MILAN 1-0 | I MILANISTI PIANGONO E I GUFI ESULTANO: “IL KARMA ESISTE…” | TIFOSIAMO Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lazio Milan Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Il bomber che segna sempre ferma la squadra che sa solo pareggiare: Milan, che peccato!; LAZIO-MILAN: MATCH PREVIEW; Le battute di Silvio, la carica di Maldini, le strategie di Zac: Milan 1999, i retroscena di una rimontissima. Milan, Allegri a Dazn: Abbiamo subito i contropiedi della Lazio. I tifosi...Finisce 1-0 la sfida tra Lazio e Milan: i biancocelesti riabbracciano il ritorno dei tifosi con una vittoria; mentre i rossoneri perdono (quasi) definitivamente il treno scudetto. Nel ... lalaziosiamonoi.it Lazio-Milan 1-0: Isaksen decide, Milan rallenta la rincorsaLazio corsara all'Olimpico: Isaksen firma il gol che condanna il Milan. Analisi degli episodi determinanti, i cambi e le ripercussioni in classifica ... notizie.it #Isaksen fa felice la #Lazio e punisce il #Milan: #Allegri a -8 dall' #Inter. Le reazioni LIVE x.com Il Milan cade in casa della Lazio e spreca così l'occasione di avvicinare ulteriormente l'Inter facebook