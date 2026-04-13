Milan Pervis Estupinàn ai titoli di coda | addio in estate

Il Milan ha deciso di non rinnovare il contratto di Pervis Estupinan, il cui rapporto con il club si concluderà questa estate. La società ha comunicato ufficialmente la fine della collaborazione e non ha intenzione di prolungare l’accordo con il terzino, arrivato dal Brighton. La decisione è stata presa in seguito alle valutazioni sul rendimento dell’atleta durante la stagione. Nessun dettaglio sugli eventuali sviluppi futuri del giocatore o sulle trattative in corso.

L’avventura di Pervis Estupinan al Milan, è ormai giunta al termine. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Milan, non è per nulla soddisfatto del rendimento del terzino ex Brighton. Tanto che la dirigenza rossonera, nonostante il grande investimento e del contratto fino al 2030 ha già deciso di mettere l’esterno ecuadoriano classe ’98 sul mercato. La strategia del Milan per vendere Pervis Estupinàn. Sempre secondo Nicolò Schira, il Milan, ha già avviato i contatti con Jorge Mendes. Il portoghese, procuratore di Estupinàn, sta cercando con la dirigenza rossonera, di trovare una nuova sistemazione per il suo calciatore, durante la prossima finestra estiva.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, Pervis Estupinàn ai titoli di coda: addio in estate Gatti Juventus, avventura ai titoli di coda? In estate saranno valutate proposte, c’è già un nome in pole per sostituirloCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al... Leggi anche: Milan, Elliott ai titoli di coda: rifinanziamento imminente