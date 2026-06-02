la nostra salute una settimana per la prevenzione

Da domani al 10 giugno si svolge la “Settimana della Prevenzione – Edizione 2026”, una serie di eventi gratuiti dedicati alla sensibilizzazione sulla prevenzione e la promozione della salute tra gli adulti. La manifestazione prevede incontri, screening e attività informative in diverse località. L’obiettivo è coinvolgere la popolazione nell’adozione di comportamenti più consapevoli per la tutela della salute. Nessuna attività commerciale o sponsorizzata è prevista nel programma.

Da domani al 10 giugno si terrà la “ Settimana della Prevenzione – Edizione 2026 ”, una rassegna di eventi gratuiti pensati per stimolare la popolazione adulta sugli aspetti della prevenzione e della promozione della salute. È promossa dal Distretto Socio-Sanitario in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna e il Centro Prevenzione Oncologica e vede la partecipazione di operatori Ausl, associazioni e scuole del territorio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i cittadini ai temi della prevenzione e della salute e prevede una serie di appuntamenti gratuiti aperti alla popolazione. Domani appuntamento dedicato all’attività fisica gratuita, offerto dal gruppo “Diabete e Ballo” al Parco Bosco Baronio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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LILT: Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica

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