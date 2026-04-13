Open week dedicata alla donna una settimana di servizi gratuiti per salute e prevenzione | come prenotare

A Fabriano, dal 22 al 29 aprile, si svolge l’Open Week dedicata alla donna, un evento organizzato da Onda. Durante questa settimana, saranno disponibili servizi gratuiti relativi a salute e prevenzione femminile. Le persone interessate potranno prenotare le visite e gli screening offerti nelle varie strutture sanitarie coinvolte. L'iniziativa si propone di sensibilizzare sul tema della prevenzione e della cura della salute femminile.

FABRIANO - Una serie di iniziative proposte per la salute delle donne, a Fabriano, in occasione dell’Open Week promosso da Onda dal 22 al 29 aprile prossimi. Presso l’ospedale “Engles Profili”, insignito “Bollino Rosa”, in collaborazione con la direzione medica di presidio e diversi servizi.🔗 Leggi su Anconatoday.it Salute della donna: alla casa di cura Candela visite ed esami gratuiti per l’(H) open weekDal 22 al 29 aprile la Casa di Cura Candela di Palermo aderisce all’(H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda Ets in... Open week sulla salute della donna: visite ed esami gratuiti al FatebenefratelliUn’iniziativa che negli anni ha coinvolto centinaia di ospedali e garantito decine di migliaia di prestazioni, confermando l’impegno strutturale...