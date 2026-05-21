Roma-Dybala accordo totale | lunedì l’annuncio del rinnovo

Nella capitale si prepara l’annuncio ufficiale del rinnovo contrattuale di Paulo Dybala con la squadra di calcio locale. L’accordo tra le parti è stato definito e si attende il comunicato per lunedì. La trattativa, portata avanti negli ultimi mesi, si conclude con un’intesa che prolunga il rapporto tra il calciatore e il club. La firma è prevista nel corso della prossima settimana, rendendo ufficiale il nuovo contratto del giocatore.

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La Roma blinda il suo calciatore di maggior classe nel momento più cruciale dell’anno. Paulo Dybala prolungherà il proprio matrimonio calcistico con il club capitolino per un’ulteriore stagione, con un annuncio ufficiale che la dirigenza intende formalizzare già lunedì prossimo, subito dopo il verdetto definitivo del campo nella trasferta di Verona che mette in palio il pass per la prossima Champions League. Come rivelato da una dettagliata ricostruzione della Gazzetta dello Sport, la trattativa per il rinnovo contrattuale ha subito un’accelerazione decisiva nelle ultime ore grazie ai continui contatti tra l’entourage dell’argentino, guidato dall’agente Jorge Antun, e i vertici di Trigoria, assecondando la ferma volontà del fantasista di proseguire la sua avventura nella Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma, il monito di Massara: «Fiducia totale nei sostituti, il rinnovo di Dybala non è un tema attuale»Nella cornice carica di tensione del pre-partita di Marassi, il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara ha tracciato la rotta della Roma in... Roma-Dybala, rinnovo vicino: cifre e dettagli del piano FriedkinLa Roma accelera i tempi per blindare il suo uomo simbolo e definire il futuro tecnico del club. Mercato Roma, svolta clamorosa nel futuro di Paulo Dybala: accordo in vistaLa Joya è in scadenza di contratto con il club giallorosso. Si è parlato tanto di un possibile approdo al Boca Juniors. sportal.it Rinnovo Dybala, accordo raggiunto con la Roma: la data dell’annuncioMai come ora, Paulo Dybala e la Roma sono vicini a rinnovare le proprie promesse matrimoniali. La compresenza nella scorsa settimana degli agenti del calciatore e di Dan Friedkin ha contribuito a part ... asromalive.it