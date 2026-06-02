La mossa della Roma per blindare Dybala | maxi rinnovo fino al 2028 per l’anno del Centenario

La Roma ha annunciato un rinnovo di contratto con Dybala fino al 2028, prolungando l’accordo di diversi anni. La firma arriva in vista dell’anno del Centenario del club, con l’obiettivo di consolidare il giocatore come figura chiave. La decisione rappresenta un investimento importante, con un aumento delle condizioni economiche rispetto al precedente contratto. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata dal club sui propri canali.

La Roma ha deciso di raddoppiare l’investimento sul suo uomo più rappresentativo, cambiando radicalmente i piani per il futuro. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il club giallorosso sta definendo un prolungamento contrattuale per Paulo Dybala fino al 30 giugno 2028, trasformando quello che doveva essere un rinnovo annuale di transizione in un legame biennale. La svolta nasce dalla precisa volontà societaria di sfruttare l’enorme impatto mediatico della Joya in una stagione cruciale, segnata dal ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza e dalle celebrazioni per il Centenario del club. Con i vecchi punti di riferimento ormai lontani da Trigoria, l’attaccante argentino è stato scelto come testimonial globale e volto copertina della rinascita romanista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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