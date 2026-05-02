L’Inter ha avviato le trattative per il rinnovo di contratto del difensore svizzero, considerato un punto fermo nel reparto difensivo. L’accordo prevede un investimento di circa 15 milioni di euro e una durata fino al 2028. La società punta a blindare l’atleta, che ha già contribuito alla squadra in diverse competizioni, con l’obiettivo di consolidare la propria linea difensiva nel prossimo futuro.

di Francesco Aliperta Rinnovo Akanji, il difensore svizzero sarà il pilastro della nuova difesa di Chivu: operazione da 15 milioni e rinnovo fino al 2028. Dopo aver già trionfato in Svizzera con il Basilea e in Inghilterra con il Manchester City, Manuel Akanji si appresta a festeggiare il suo primo campionato italiano. Un successo che non rappresenta solo un traguardo sportivo, ma anche uno snodo fondamentale per la sua carriera: con la vittoria del titolo, infatti, diventerà a tutti gli effetti un giocatore dell’ Inter. L’accordo stipulato lo scorso settembre prevede il riscatto obbligatorio per 15 milioni di euro e un rinnovo automatico del contratto fino al 2028.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rinnovo Akanji, primo lo Scudetto e poi la firma: l’Inter vuole blindare il suo pilastro fino al 2028

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