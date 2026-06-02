La missione è compiuta Giussano playoff da sballo

Il Giussano Calcio ha vinto tutte e tre le partite dei playoff senza subire gol, conquistando il primo posto nel triangolare del terzo turno. La vittoria decisiva è arrivata domenica sera con un 2-0 in casa contro il Real Milano. Con questa affermazione, la squadra ha ottenuto la promozione in Prima Categoria. La serie di successi ha concluso un percorso senza sconfitte nei playoff.

Il Giussano Calcio completa il suo percorso netto ai playoff. Tre partite, tre vittorie, ovviamente zero gol subiti, e con il primo posto nel triangolare del terzo turno (in virtù del 2-0 casalingo di domenica sera contro il Real Milano) conquista la promozione in Prima Categoria. La difesa è stata il punto fermo di questa squadra. In campionato è stata di gran lunga la meno perforata con appena 17 reti subite in 30 giornate. Basti dire che la seconda miglior difesa del girone G – quello della provincia di Como – è stata quella della prima della classe Olimpia Calcio Cadorago che ha subito 36 gol, 19 in più di quella di Alessandro Casiraghi, l’allenatore arrivato 12 mesi fa a Giussano e che i più attenti ricordano alla guida della Triuggese al suo esordio in panchina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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