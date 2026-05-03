Basket missione compiuta per la Dole Rimini | sbriga la pratica Livorno e vola ai playoff contro Pesaro

La Dole Rimini ha ottenuto la qualificazione ai playoff dopo aver battuto Livorno 95-90 nel secondo turno di Play-In. La partita si è disputata in modo combattuto fino all’ultimo possesso, consentendo alla squadra di raggiungere la fase successiva del campionato. Con questa vittoria, i biancorossi si preparano ora ad affrontare Pesaro nei playoff. L’incontro tra le due squadre si terrà nelle prossime settimane.

Saranno playoff per la Dole Rimini. I biancorossi vincono il secondo turno di Play-In, 95-90 sulla Bi.Emme Service Libertas Livorno, e conquistano i quarti di finale in cui sfideranno, in un derby che si preannuncia bollente, la VL Pesaro. Il match è combattuto per gran parte del primo tempo, poi.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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