Prato missione compiuta | playoff con Siena

Nel match di Prato, la squadra locale ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Aquila Montevarchi, conquistando così la qualificazione ai playoff con la squadra di Siena. La formazione di casa ha schierato un 3-5-2, con Furghieri tra i pali e diversi cambi durante la partita, tra cui Santarelli, Limberti, Atzeni, Zanon, Rossetti e Zanon entrati nel corso del secondo tempo. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0.

Prato 1 Aquila Montevarchi 0 Prato (3-5-2): Furghieri; Berizzi (dal 42’ Santarelli), Risaliti, Polvani; Cesari (dal 71’ Limberti), Greselin (dal 92’ Atzeni), Fiorini, Lattarulo, D’Orsi (dall’80’ Zanon); Mencagli (dal 67’ Rossetti), Verde. A disposizione Stomeo, Gioè, Boccardi, Sarpa. All. Dal Canto. Aquila Montevarchi (3-5-2): Giusti; Bigazzi (dal 75’ Cocci), Coly, Cecconi; Casagni (dal 65’ Boncompagni), Mattei (dal 60’ Bocci), Lovari (dal 60’ Galeota), Nannini, Bassano (dall’82’ Tommasini); Kondaj, Mencagli. A disposizione Falli, Galastri, Mariniello, Rosini. All. Marmorini. Arbitro: Pasqualin di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Nigrelli di Barcellona Pozzo di Gotto e Cusimano di Palermo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prato, missione compiuta: playoff con Siena Notizie correlate Hockey, Securfox Forlì ai playoff: missione compiuta nonostante il ko con CittadellaIl punto conquistato al termine dei tempi regolamentari basta infatti ai biancoblù per mettere al sicuro la classifica e rendersi irraggiungibili... Montevarchi, missione compiuta: salvezza raggiunta dopo la prova d’orgoglio di SienaMONTEVARCHI Salvezza matematica con una delle prove migliori per coraggio, sostanza e affidabilità. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Prato, missione compiuta: playoff con Siena; Gladiator, missione compiuta: Portici battuto 2-0 e finale playoff conquistata; Montebianco Prato Calcio a Cinque in finale: Buldog Lucrezia ko anche al ritorno; Serie B2. L’Ariete batte la Timenet Empoli. E resta in corsa per i playoff. Serie B2. L’Ariete batte la Timenet Empoli. E resta in corsa per i playoffUn successo in rimonta, arrivato in trasferta, che in linea teorica tiene il gruppo ancora in corsa per i playoff. Giornata quindi positiva per l’Ariete PVP Pallavolo Prato, capace lo scorso sabato di ... lanazione.it Buldog Lucrezia eliminata, in finale ci va il Prato. Renzoni: "Usciamo dai playoff con grande orgoglio" #SerieA2Futsal - facebook.com facebook