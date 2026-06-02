La meta di Scagnolari illude ma lo scudetto finisce in Emilia Romagna
Il Petrarca Rugby ha perso la finale del campionato italiano contro il Valorugby Emilia, con un punteggio di 27-5. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra emiliana, che si è aggiudicata lo scudetto. Il Petrarca ha tentato di raggiungere il titolo, ma il risultato finale ha confermato il successo degli avversari. La partita si è svolta nell'ultimo atto della stagione, senza ulteriori incontri.
Il sogno per il Petrarca Rugby si è infranto nell'ultimo atto. Troppo forte il Valorugby Emilia che alla fine si è laureato campione d'Italia con un perentorio 27-5 che di fatto non lascia alcun rimpianto. E pensare che lo stadio Plebiscito ha fatto registrare il tutto esaurito con 8mila tifosi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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