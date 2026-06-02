La meta di Scagnolari illude ma lo scudetto finisce in Emilia Romagna

Notizia in breve

Il Petrarca Rugby ha perso la finale del campionato italiano contro il Valorugby Emilia, con un punteggio di 27-5. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra emiliana, che si è aggiudicata lo scudetto. Il Petrarca ha tentato di raggiungere il titolo, ma il risultato finale ha confermato il successo degli avversari. La partita si è svolta nell'ultimo atto della stagione, senza ulteriori incontri.