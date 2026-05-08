Nutrie oltre 46mila capi prelevati in un solo anno | Ferrara vale metà dell' Emilia Romagna

Nel corso di un anno, in provincia di Ferrara sono stati prelevati oltre 46.000 capi di nutrie, una cifra che rappresenta circa la metà di quelli prelevati in tutta l’Emilia Romagna. Le autorità si concentrano sulla tutela delle colture agricole, sulla prevenzione dei rischi idraulici causati dal danneggiamento degli argini e sulla protezione della biodiversità e degli habitat naturali presenti nella zona.

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Tutelare le colture agricole, contenere il rischio idraulico legato alla compromissione degli argini, salvaguardare la biodiversità e gli habitat naturali. Sono queste le principali finalità del nuovo piano per il controllo della nutria, approvato dalla Regione Emilia-Romagna e valido per il.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Caro bollette, Ferrara seconda in Emilia Romagna: quasi 2.500 euro a famiglia in un annoCaro bollette, Ferrara si prende di forza una medaglia d’argento in Emilia Romagna. DOP del formaggio, l’Emilia-Romagna vale oltre 1,8 miliardiLa crescita del comparto si riflette anche sui mercati internazionali: l’export italiano di formaggi ha superato i 5,3 miliardi di euro nel 2024, con...