Akragas-Priolo finisce 1-1 | Di Mora illude i biancazzurri ma poi arriva il pareggio-beffa quasi allo scadere

Nel match tra Akragas Slp e Priolo, terminato con un punteggio di 1-1, i biancazzurri sono passati in vantaggio con un gol di Di Mora, ma il risultato è stato pareggiato quasi allo scadere da un’altra rete. La partita si è giocata al Totò Russo di Aragona, con i padroni di casa che hanno mantenuto il controllo per gran parte dell’incontro prima di subire il pareggio nel finale.

Finisce 1-1 al Totò Russo di Aragona tra Akragas Slp e Priolo, al termine di una gara controllata a lungo dai biancazzurri ma riaperta nel finale. Una partita che i padroni di casa hanno gestito fino a pochi minuti dal fischio conclusivo ma che purtroppo non ha dato la soddisfazione alla squadra.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Il San Giorgio Piana acciuffa l'Unitas Sciacca quasi allo scadere: finisce in pari al Gurrera Piacenza, miracolo Ganz al 92?: strappa il pareggio allo scadereIl Piacenza Calcio riesce a strappare un pareggio in extremis contro il Sant’Angelo, evitando una sconfitta che avrebbe pesato sul morale della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L'Akragas cade a Serradifalco, ora testa alla semifinale di Coppa contro il Priolo; Tabellino partita Akragas SLP vs Priolo F.C.; Dentro o fuori: mercoledì ad Aragona il Gigante sfida il Priolo per l'andata di semifinale di Coppa; Akragas, a Serradifalco tappa verso la Coppa: Catania avverte Trasferta insidiosa. Akragas-Priolo finisce 1-1: Di Mora illude i biancazzurri ma poi arriva il pareggio-beffa quasi allo scadereBiancazzurri avanti per gran parte del match con la rete del vantaggio nel primo tempo, poi la rimonta ospite nel finale. Ampio turnover per Sebi Catania in vista dei play-off e della Coppa Italia ... agrigentonotizie.it Promozione, pari tra Akragas e Priolo: adesso testa alla CoppaPareggio triste (e inutile) per l’Akragas contro il Priolo, già vincitore del campionato con due giornate di anticipo. Contro una capolista imbottita di riserve, anche Seby Catania ha voluto ... grandangoloagrigento.it Agrigento Oggi. . Akragas-Priolo, Catania e Llama: testa ai play-off Ultima di campionato, ma con lo sguardo già avanti. Dopo il 2-1 di mercoledì in Coppa, mister Seby Catania punta sulla gestione: “Dobbiamo recuperare energie, spazio a chi ha giocato m - facebook.com facebook