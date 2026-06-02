La Mens Sana prepara la finale contro Lucca Ecco il calendario delle gare | si inizia domenica

Notizia in breve

La Mens Sana ha vinto sabato in gara 3 contro Empoli e si prepara per la finale contro Lucca. La serie finale, che assegna la promozione in B Nazionale, inizierà domenica. Il calendario delle gare è stato comunicato e prevede diverse sfide tra le due squadre. La squadra toscana cerca di conquistare il passaggio di categoria, mentre l’avversario di Lucca punta a vincere il titolo.