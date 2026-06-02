La Mens Sana prepara la finale contro Lucca Ecco il calendario delle gare | si inizia domenica
La Mens Sana ha vinto sabato in gara 3 contro Empoli e si prepara per la finale contro Lucca. La serie finale, che assegna la promozione in B Nazionale, inizierà domenica. Il calendario delle gare è stato comunicato e prevede diverse sfide tra le due squadre. La squadra toscana cerca di conquistare il passaggio di categoria, mentre l’avversario di Lucca punta a vincere il titolo.
Dopo il successo di sabato in gara 3 di semifinale contro Empoli per la Mens Sana è tempo di pensare alla finale contro il Bc Lucca, ultimo atto del campionato che mette in palio un posto in B Nazionale. I biancoverdi oggi pomeriggio torneranno al PalaEstra dopo i due giorni concessi da coach Federico Vecchi al termine della sfida contro i biancorossi. Da valutare capitan Pannini, tornato in campo dopo un problema alla mano. Le condizioni del play biancoverde, unico superstite della squadra che nel settembre 2019 si iscrisse al campionato di Promozione dopo i disastri della gestione Macchi, saranno monitorate dallo staff sanitario per metterlo nelle migliori condizioni in vista del primo atto dell’attesissima finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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