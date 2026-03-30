Mens Sana cede a una Lucca super La rimonta si ferma sul più bello

Nella partita tra Mens Sana Siena e Lucca, la squadra ospite ha vinto con il punteggio di 86 a 82. La formazione di casa ha schierato Belli, Pannini, Perin, Calviani, Yarbanga, Pucci, Buffo, Bartolozzi, Cesaretti, Lodoli, Nepi e Jokic. La rimonta della Mens Sana si è interrotta negli ultimi minuti, impedendo di conquistare la vittoria.

MENS SANA SIENA 82 BASKETBALL LUCCA 86 MENS SANA: Belli 8, Pannini 14, Perin 19, Calviani ne, Yarbanga 7, Pucci 10, Buffo 3, Bartolozzi 9, Cesaretti ne, Lodoli ne, Nepi 5, Jokic 7. Allenatore Vecchi. BC LUCCA: Landucci, Valentini 7, Droker 9, Donati ne, Dubois 11, Barsanti ne, Simonetti 9, Del Debbio 16, Battaglia ne, Pierini 2, Pichi 4, Trentini 28. Allenatore Olivieri. Parziali: 16-12; 30-39; 52-60. SIENA – Nel big match tra capolista la Mens Sana perde in casa (a quasi un anno di distanza dall’ultima volta) vedendosi superare in classifica da Lucca e impattare anche nella differenza canestri dell’andata. È stata una gara dai due volti, con Lucca dominante per larghi tratti e una Mens Sana che poi, nonostante le 19 palle perse, ha saputo col cuore più che con la tecnica tornare sotto, peccando poi di lucidità nel convulso finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mens Sana cede a una Lucca super. La rimonta si ferma sul più bello Articoli correlati Rugby, serie B: la rimonta del Sondrio Rf Com si ferma sul più belloNona giornata di campionato di serie B amara per il Sondrio RF Com, che al Cerri-Mari di Sondrio cede al Monferrato per 31-30 al termine di una gara... Mens Sana-Lucca, spareggio in vetta. Coach Vecchi: "Una partita speciale"È il giorno di una partita importante per la Mens Sana che contro Lucca al PalaEstra si gioca una bella fetta di primato in regular season. Contenuti utili per approfondire Mens Sana Temi più discussi: La Mens Sana con onore e cuore cede al Basketball Club Lucca; La Mens Sana lotta ma con Lucca perde partita e primato; BCLucca si gioca il primo posto nella tana della Mens Sana; Serie C: ultima gara casalinga di regular season contro MensSana Mesagne. Strepitoso BCLucca sbanca il campo della Mens Sana SienaSplendida vittoria del BCLucca che supera (82-86) la Mens Sana Siena violando il parquet della blasonata compagine biancoverde. Una vittoria che vale il primato solitario e una grossa ipoteca sul prim ... noitv.it Basket, la Note di Siena Mens Sana sfiora la vittoria ma alla fine Lucca sbanca il PalasportVa a un passo da una vittoria clamorosa la Note di Siena Mens Sana, costretta però a cedere la vetta della classifica a Lucca, che sbanca il Palasport per 82-86. La partita mantiene le aspettative, me ... radiosienatv.it A Siena una vittoria più che voluta del Basketball Club Lucca Mens Sana – Basketball Club Lucca 16/12 – 30/39 – 52/60 – 82/86 16/12 – 14/27 – 22/21 – 28/20 Mens Sana Siena Belli 8, Pannini 14, Perin 19, Calviani ne, Yarbanga 7, Pucci 10, Buffo , Bartoloz - facebook.com facebook