Gioia Mens Sana Missione compiuta! Empoli si arrende la finale è in tasca
La Mens Sana ha battuto Empoli 88-65 e si è qualificata per la finale. I punti più alti tra i giocatori sono stati di Jokic con 18 e Prosek con 14. La squadra ha chiuso con una buona prestazione collettiva, con diversi giocatori in doppia cifra. Empoli non è riuscita a riaprire la partita nel secondo tempo, lasciando la vittoria ai padroni di casa. La finale si terrà nelle prossime settimane.
MENS SANA 88 USE EMPOLI 65 MENS SANA: Belli 14, Perin 8, Pannini 8, Calviani 2, Cerchiaro 4, Yarbanga 8, Pucci 7, Buffo 3, Cesaretti, Nepi 2, Prosek 14, Jokic 18. Allenatore Vecchi. EMPOLI: Ciano 4, Baldacci ne, Rosselli 11, Cipriani 2, Sakellariu 7, De Leone 11, Marini 11, Tosti 6, Giantini, Soviero 10, Paluzzi 2, Regini 1. Allenatore Valentino. Arbitri: Tondato e Luppino. Parziali: 20-16, 39-34, 59-50. SIENA – Dopo lo spavento di gara 2 la Mens Sana vince il terzo atto contro Empoli e stacca il pass per la finale che inizierà esattamente da sette giorni. Davanti ad un PalaEstra gremito (nella foto) l’inizio di una sfida da dentro o fuori era stato nel segno dell’equilibrio e degli errori, 7-6 mensanino al 4’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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