Gioia Mens Sana Missione compiuta! Empoli si arrende la finale è in tasca

Notizia in breve

La Mens Sana ha battuto Empoli 88-65 e si è qualificata per la finale. I punti più alti tra i giocatori sono stati di Jokic con 18 e Prosek con 14. La squadra ha chiuso con una buona prestazione collettiva, con diversi giocatori in doppia cifra. Empoli non è riuscita a riaprire la partita nel secondo tempo, lasciando la vittoria ai padroni di casa. La finale si terrà nelle prossime settimane.