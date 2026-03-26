Durante la conferenza stampa del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, Marc Marquez ha dichiarato di avere la miglior moto e il miglior team. Il pilota ha mostrato grande entusiasmo e sicurezza in vista della gara, sottolineando la propria convinzione riguardo alle condizioni della sua squadra e del mezzo con cui gareggerà.

Marc Marquez si è dimostrato carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato del COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) il Cabroncito ha spesso dominato la scena (anche se un anno fa era caduto in gara mentre stava comandando) e cercherà di aggrapparsi anche a questo per svolare un inizio di campionato non impeccabile. Le prime due gare hanno messo in mostra una Ducati ancora non perfetta mentre, dall’altro canto, l’Aprilia ha impressionato con Marco Bezzecchi e anche con Jorge Martin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez: “Penso di avere la miglior moto e il miglior team”

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