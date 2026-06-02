La Juventus ha ripreso i contatti con il Paris Saint-Germain per discutere il trasferimento di Randal Kolo Muani. La società sta valutando un possibile ritorno dell’attaccante nel suo reparto offensivo, con incontri e trattative in corso. La decisione di riaprire il canale con il club francese segna un passo concreto nel mercato per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

La Juventus ha deciso di rompere gli indugi per ridisegnare il proprio reparto offensivo, riallacciando i contatti con il Paris Saint-Germain per riportare a Torino Randal Kolo Muani. Come rivelato da un’indiscrezione di mercato, l’amministratore delegato Damien Comolli si è attivato per regalare a Luciano Spalletti un rinforzo di spessore internazionale, necessario per rimediare a una stagione in cui la produzione realizzativa della squadra è rimasta al di sotto delle aspettative. La dirigenza torinese vuole muoversi d’anticipo per evitare i lunghi tormentoni delle scorse sessioni e punta a sfruttare la volontà del club parigino, orientato a una cessione a titolo definitivo per risolvere una volta per tutte la situazione dell’attaccante francese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - La Juventus riapre il canale con il PSG: si tratta il ritorno di Kolo Muani per il nuovo attacco di Spalletti

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