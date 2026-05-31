La Juventus ha avviato una ristrutturazione della rosa per la prossima stagione, puntando a un cambio radicale. La società ha deciso di entrare nel vivo delle trattative e ha messo nel mirino un attaccante, Kolo Muani. La scelta fa parte di una strategia più ampia di rivoluzione, con l’obiettivo di rinforzare la squadra e prepararsi a un nuovo ciclo tecnico. La trattativa per l’attaccante francese è in corso, senza ulteriori dettagli ufficiali.

La Juventus ha deciso di rompere gli indugi per avviare una profonda e radicale ristrutturazione della rosa in vista della prossima stagione. Il recente confronto interno tra il tecnico Luciano Spalletti e la dirigenza bianconera ha tracciato i confini di un piano ambizioso che mette al centro dell’area di rigore il nome di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese del Psg è diventato l’obiettivo principale per l’attacco della Vecchia Signora, una mossa che certifica la posizione fortemente in bilico di Dusan Vlahovic. La Continassa si prepara a una sessione estiva caldissima dove la necessità di rientrare nei parametri economici europei si incrocerà con l’obbligo di restituire alla tifoseria una squadra capace di lottare subito per il vertice. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus si prende il rischio della rivoluzione: assalto a Kolo Muani per accendere il nuovo ciclo di Spalletti

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BILANCIO TOP: L'INTER CANCELLA IL PASSATO E SI PRENDE TUTTO MENTRE LE RIVALI AFFONDANO

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