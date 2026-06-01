Juventus-Kolo Muani apertura del francese | ora si tratta con il PSG

Il calciatore francese ha segnato il primo gol nella partita tra Juventus e un avversario, aprendo le marcature. Dopo questa prestazione, il suo agente ha avviato trattative con il Paris Saint-Germain per un trasferimento. La Juventus si prepara a un’estate di possibili cambiamenti, anche se la mancata qualificazione in Champions League rende più complesso il mercato. La società lavora per rinforzare la squadra e permettere all’allenatore di competere ai livelli più alti.

Quella che si appresta ad iniziare potrebbe essere un’estate di grandi cambiamenti in casa Juventus, con il mercato, seppur complicato dalla mancata qualificazione in Champions League, chiamato a dare un impulso per regalare a Spalletti una formazione che possa tornare a competere ai vertici. In attesa di nuovi incontri per decidere il futuro di Dušan Vlahovi?, la Vecchia Signora starebbe tornando a muoversi per riportare Randal Kolo Muani a Torino. Come racconta Fabrizio Romano, l’intenzione della società sarebbe quella di puntare sul francese per le prossime stagioni, come dimostrato anche dai nuovi contatti avuti con il Paris Saint-Germain, che potrebbero presagire ad una possibile offerta per affondare il colpo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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JUVE-KOLO MUANI: LA SITUAZIONE

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