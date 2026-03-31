Juventus Bremer in vendita | fissato il prezzo da 60 milioni

La Juventus ha deciso di mettere in vendita il difensore Gleison Bremer, con un prezzo stabilito di 60 milioni di euro. La scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti strategie di gestione della rosa e fa parte di un piano di sostenibilità finanziaria avviato dalla società. La decisione è stata comunicata ufficialmente, aprendo così la possibilità di trattative con altri club.

Gleison Bremer entra ufficialmente nel novero dei sacrificabili della Juventus, segnando una rottura col passato in nome del nuovo piano di sostenibilità finanziaria. La dirigenza bianconera, pressata dall’incertezza sulla qualificazione alla prossima Champions League, ha rimosso l’etichetta di incedibile dal centrale brasiliano, blindando di fatto il solo Kenan Yildiz come perno della ricostruzione tecnica. Con un contratto in scadenza nel 2029 e la soglia dei 30 anni ormai prossima, il difensore ex Torino rappresenta l’asset principale per generare una plusvalenza vitale in caso di mancato introito dai premi UEFA. Il club della Continassa ha fissato il prezzo del cartellino a 60 milioni di euro, una base d’asta netta che non ammette deroghe al ribasso, complice l’assenza di una clausola rescissoria attiva nel nuovo accordo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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