dal castello visconteo alla casa bassi il territorio mette in mostra i suoi gioielli

Dal Castello Visconteo alla Casa Bassi, il territorio si apre ai visitatori con l’edizione primaverile di Ville Aperte, che si svolge dal sabato fino al 17 maggio. L’evento permette di esplorare castelli, ville e siti di archeologia industriale, offrendo un percorso tra storia, paesaggi e spazi insoliti. Numerosi luoghi storici sono accessibili durante questa iniziativa, attirando pubblico e appassionati interessati a scoprire i tesori locali.

Trezzo lucida i propri gioielli: da sabato al 17 maggio l’edizione primaverile di Ville Aperte riporta in città visitatori e appassionati tra castelli, ville e archeologia industriale, in un viaggio che mescola storia, paesaggio e nuove esperienze. Alla sua 24esima edizione, la rassegna - che coinvolge 48 luoghi in Lombardia in 35 comuni fra hinterland milanese, Brianza, Lecco e Como - è pronta a macinare i soliti numeri record e la città si conferma una delle tappe più suggestive, fra cultura e natura. Cuore pulsante del programma è il Castello Visconteo, dove i tour si arricchiscono della salita alla torre, con vista sul fiume. Poco distante, la scenografica Centrale Idroelettrica Taccani racconta un altro volto del territorio, le grandi epopee industriali di fine Ottocento, tra ingegneria e paesaggio, che continuano ancora.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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