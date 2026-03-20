Rinnovo Esposito l’Inter vuole blindare Pio | ecco le cifre sul tavolo

L’Inter sta lavorando al rinnovo di contratto per Pio Esposito, con l’obiettivo di garantirgli un nuovo accordo e rafforzare il suo ruolo nel team. Sul tavolo ci sono diverse cifre, che vengono discusse tra le parti coinvolte. La società e il giocatore stanno trattando per definire i termini dell’accordo, senza ancora ufficializzare nulla.

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