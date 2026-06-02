La Juve resta interessata a Meret | il portiere può arrivare con lo ‘sconto’ La valutazione del Napoli

Da juventusnews24.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus valuta ancora l'acquisto di Meret, portiere del Napoli, con una proposta di circa 8 milioni di euro. La trattativa potrebbe prevedere uno sconto rispetto al valore di mercato. La società bianconera mantiene l'interesse per il giocatore, considerandolo una possibile opzione per rinforzare il reparto tra i pali. La valutazione del club partenopeo rimane intorno agli 8 milioni, ma non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali.

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