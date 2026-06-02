di Francesco Spagnolo Meret resta una idea per la porta della Juventus. Una operazione non impossibile visto che la valutazione si aggira intorno agli 8 milioni. La pianificazione della prossima stagione in casa Juventus passa inevitabilmente dal portiere. I vertici societari di Torino stanno monitorando diversi profili per trovare un estremo difensore affidabile, e il nome di Alex Meret resta nella lista di Comolli e Ottolini. Il calciatore viene individuato come un’opportunità strategica di altissimo livello. Le sue qualità tecniche, l’ottima reattività tra i pali e l’esperienza lo rendono un profilo lo ideale per la maglia bianconera. La... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - La Juve resta interessata a Meret: il portiere può arrivare con lo ‘sconto’. La valutazione del Napoli

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?Óscar #Mingueza, che non rinnoverà il suo contratto col Celta Vigo, resta un nome da tenere in considerazione in casa #Juve. Tra i club interessati ci sono #AstonVilla, #Newcastle e #Villarreal. x.com

Camavinga Juve, al momento è una suggestioneEduardo Camavinga può lasciare il Real Madrid, ma la Juventus deve superare ostacoli enormi: niente Champions e concorrenza europea. tuttojuve.com

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