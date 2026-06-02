La Juve resta interessata a Meret | il portiere può arrivare con lo ‘sconto’ La valutazione del Napoli
La Juventus valuta ancora l'acquisto di Meret, portiere del Napoli, con una proposta di circa 8 milioni di euro. La trattativa potrebbe prevedere uno sconto rispetto al valore di mercato. La società bianconera mantiene l'interesse per il giocatore, considerandolo una possibile opzione per rinforzare il reparto tra i pali. La valutazione del club partenopeo rimane intorno agli 8 milioni, ma non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali.
di Francesco Spagnolo Meret resta una idea per la porta della Juventus. Una operazione non impossibile visto che la valutazione si aggira intorno agli 8 milioni. La pianificazione della prossima stagione in casa Juventus passa inevitabilmente dal portiere. I vertici societari di Torino stanno monitorando diversi profili per trovare un estremo difensore affidabile, e il nome di Alex Meret resta nella lista di Comolli e Ottolini. Il calciatore viene individuato come un’opportunità strategica di altissimo livello. Le sue qualità tecniche, l’ottima reattività tra i pali e l’esperienza lo rendono un profilo lo ideale per la maglia bianconera. La... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Con Allegri Meret può tornare a essere il portiere del Napoli
Juventus interessata a Meret: la posizione del NapoliLa Juventus sta valutando l'acquisto di un nuovo portiere e ha messo gli occhi su un giocatore attualmente in forza al Napoli.
Temi più discussi: David e Openda, per uno dei due sarà ancora Juve: ma c’è una richiesta precisa; Juve, Comolli conferma Spalletti: È un fallimento, ma ripartiamo da qui; Mercato Juve h24 - Atteso nuovo confronto tra Elkann, Spalletti e la dirigenza. Si segue Koulierakis. Inter su Bremer. David e Kelly hanno mercato...; Comolli a 360°: Abbiamo fallito, la Juventus deve tornare a vincere. Yildiz? Resta.
?Óscar #Mingueza, che non rinnoverà il suo contratto col Celta Vigo, resta un nome da tenere in considerazione in casa #Juve. Tra i club interessati ci sono #AstonVilla, #Newcastle e #Villarreal. x.com
La #Juventus resta interessata ad Alejandro #Grimaldo, storico pallino della dirigenza, con gli emissari che monitorano le sue prestazioni dai tempi del #Benfica. Sotto contratto con il Bayer #Leverkusen fino al 2027, i dialoghi si trovano in una fase di stallo facebook
Camavinga Juve, al momento è una suggestioneEduardo Camavinga può lasciare il Real Madrid, ma la Juventus deve superare ostacoli enormi: niente Champions e concorrenza europea. tuttojuve.com
Fabian Ruiz, la Juve lo vorrebbe, ma...La Juventus segue Fabian Ruiz per rinforzare il centrocampo: il PSG apre alla cessione, ma servono almeno 30 milioni di euro. tuttojuve.com