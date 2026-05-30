Meret potrebbe restare a Napoli dopo le ultime decisioni di mercato. In precedenza, il ruolo di portiere titolare era assegnato a Meret, ma per l'allenatore era Milinkovic Savic. Tuttavia, sembra che la valigia di Meret non sia più pronta per essere fatta, suggerendo che potrebbe continuare con la squadra partenopea. La situazione potrebbe cambiare in base alle scelte tecniche e alle eventuali mosse di mercato.

Per Conte il titolare era Milinkovic Savic. La valigia sul letto di Meret potrebbe essere disfatta. Il portiere potrebbe rimanere a Napoli. L’avvicendamento Conte-Allegri potrebbe avere immediate ripercussioni sul titolare tra i pali. Antonio Conte aveva preferito il serbo Milinkovic Savic nell’unica scelta francamente poco comprensibile da parte del tecnico salentino. A Conte piace, e molto, l’idea del portiere che partecipa al gioco. Ha elogiato l’impiego di Butez da parte di Fabregas. Come partecipi attivamente al gioco creando da subito superiorità numerica. Tra i pali, però, il serbo ha lasciato a desiderare e non poco. Non arriviamo a dire che ogni tiro era un gol, sarebbe ingeneroso perché di parate ne ha compiute ma anche di errori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Con Allegri Meret può tornare a essere il portiere del Napoli

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