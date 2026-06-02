La Juventus sta considerando Sommer come possibile rinforzo per la porta. Il portiere dell’Inter è stato valutato da un dirigente, che apprezza alcune sue caratteristiche. Tuttavia, al momento, non rappresenta una delle prime scelte del club. La società sta monitorando diverse opzioni e non ha ancora deciso di muoversi concretamente su questa pista. La decisione finale non è stata presa e il nome di Sommer rimane tra i possibili candidati.

di Francesco Spagnolo La Juventus valuta anche Sommer per la porta. Al momento l’estremo difensore dell’Inter non è comunque una priorità per i bianconeri. La Juventus continua a pianificare il proprio futuro tra i pali, valutando con attenzione diversi profili capaci di garantire sicurezza immediata e carisma all’interno dello spogliatoio. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza alla Continassa, spicca una candidatura a sorpresa. Come riferito da ‘La Stampa’, si sta valutando anche Sommer. Non è un segreto che i piemontesi cerchino un profilo pronto a rispondere presente fin da subito. In questo scenario, il profilo di Yann Sommer si inserisce perfettamente come una delle piste seguite dagli uomini di mercato bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve pensa anche a Sommer per la porta: Comolli apprezza il portiere dell’Inter per una cosa. I dettagli

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