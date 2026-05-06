Ndicka Juve Comolli pensa a questo scambio con la Roma I dettagli

La Juventus si interessa al difensore della Roma e sta valutando un possibile scambio con un calciatore della stessa squadra. Secondo fonti vicine al settore, i bianconeri starebbero considerando di proporre un'operazione che coinvolge anche un centrocampista. La trattativa sarebbe ancora in fase preliminare, senza dettagli definitivi o accordi raggiunti. La situazione resta da seguire per eventuali sviluppi nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo Ndicka Juve, i bianconeri sono sulle tracce del difensore della Roma e potrebbero proporre ai giallorossi uno scambio con Koopmeiners. Il palcoscenico della Serie A non vive solo di sfide sul campo per un piazzamento in Champions League, ma anche di sottili trame diplomatiche dietro le quinte. In questo scenario, le strade di Torino e Roma sembrano destinate a incrociarsi pericolosamente. L’indiscrezione che sta prendendo quota nelle ultime ore riguarda un possibile asse di mercato molto caldo: l’approdo di Ndicka alla Juve all’interno di una maxi operazione che potrebbe coinvolgere nomi illustri e spostare gli equilibri delle rispettive rose.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ndicka Juve, Comolli pensa a questo scambio con la Roma. I dettagli Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Juve, Comolli non molla questo attaccante: è il preferito per l’estate. Tutti i dettagli Juve, Kolo Muani dice sì: vuole tornare. Il Psg pensa allo scambio con DavidPassare da Londra per trasferirsi da Parigi a Torino non è certo il più comodo dei viaggi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Ndicka al posto di Bremer: la Juve ha avvisato la RomaLa probabile cessione del brasiliano apre le porte a nuovi, importanti sviluppi in casa Roma: ecco come la Juve può sostituirlo. asromalive.it Dentro i rinnovi Juve, quando firma Spalletti e Vlahovic su tutto: l'agenda di ComolliTORINO - La prima settimana di sosta per le nazionali l’ha trascorsa a Parigi. Poi, qualche giorno per rifiatare. Adesso, in concomitanza con la fine del periodo d’inibizione, il ritorno a Torino. E ... tuttosport.com