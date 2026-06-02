Nelle prime ore del mattino, i civili di Beirut hanno iniziato a lasciare la città a causa di minacce di bombardamenti. Alle sette, il primo ministro israeliano ha annunciato azioni militari nella regione, portando a un'escalation di tensione. La fuga di civili si è intensificata con persone che cercano di allontanarsi dalle aree considerate a rischio. La situazione si è sviluppata rapidamente, con mezzi di trasporto e vie di fuga sovraffollate.

Il gioco sporco Netanyahu e Katz dichiarano guerra alla capitale. «Combattiamo Hezbollah». Il presidente Usa promette: «Nessuna invasione di terra» Il gioco sporco Netanyahu e Katz dichiarano guerra alla capitale. «Combattiamo Hezbollah». Il presidente Usa promette: «Nessuna invasione di terra» La fuga da Beirut comincia nelle prime ore del mattino. Si sveglia con la minaccia di essere bombardata la capitale libanese: alle sette il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz diramano un comunicato nel quale avvisano la popolazione della Dahieh, la grande periferia sud di Beirut, della possibilità di bombardamenti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Cms.ilmanifesto.it - La grande fuga di civili da Beirut, entrata nel mirino di Israele

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Israele colpisce il Libano, oltre 200 morti e ospedali pieni: «È strage di civili». Il racconto da Beirut: «L’inferno in pochi secondi» – I videoA Beirut, le strade si sono riempite di fumo e macerie dopo un attacco che ha colpito il Libano, causando oltre 200 morti e un sovraffollamento negli...

Pasqua di sangue a Beirut, Israele bombarda palazzina a Jnah: “Civili uccisi senza preavviso”A Beirut, durante la Pasqua, si sono verificati nuovi bombardamenti che hanno colpito una palazzina nel quartiere di Jnah, causando vittime tra i...

Temi più discussi: Beirut, la grande fuga dai sobborghi merdionali dopo l'annuncio di Netanyahu; L’Iran sospende il dialogo Trump: Non mi interessa; Beirut tira un sospiro di sollievo, in tanti erano già in fuga; beirut ordine evacuazione netanyahu auto fuga.

Oggi ho scoperto della fuga di Cowra, la più grande fuga di prigionieri di guerra della Seconda Guerra Mondiale. 231 giapponesi e 4 australiani sono stati uccisi reddit

Beirut tira un sospiro di sollievo, in tanti erano già in fugaMa da stamani migliaia di abitanti della periferia sud si erano già messi in fuga: Torneremo presto, avevano detto molti sfollati mentre lasciavano, ancora una volta, le loro case, accanto ad altri ... ansa.it

Libano, migliaia in fuga da Beirut Sud dopo l'ordine di Netanyahu: il video dell'esodo tra bombe e terroreDopo la conquista dello storico castello di Beaufort, che segna una svolta nella guerra tra Hezbollah e Israele perché taglia in due il Libano meridionale, Netanyahu, che secondo alcuni media ... tg.la7.it