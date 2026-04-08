A Beirut, le strade si sono riempite di fumo e macerie dopo un attacco che ha colpito il Libano, causando oltre 200 morti e un sovraffollamento negli ospedali. Testimoni riferiscono di un breve ma devastante bombardamento che ha interessato edifici residenziali, auto in fiamme e strutture sanitarie ormai al limite delle capacità. I video diffusi mostrano scene di caos e distruzione in pochi secondi.

Edifici residenziali in fiamme, auto carbonizzate e ospedali saturi. All’improvviso l’inferno è precipitato su Beirut. Poco dopo le 14 di mercoledì 8 aprile, Israele ha lanciato quella che ha definito «la più massiccia ondata di raid su Hezbollah», sganciando oltre 160 ordigni quasi simultaneamente su numerosi centri abitati del Libano, tra cui la capitale Beirut, Saida e Baalbek. Secondo il ministero della Sanità gli attacchi hanno provocato centinaia di morti e oltre mille feriti. «Una strage di civili», l’ha definita il premier libanese. Christopher Stokes, coordinatore delle emergenze di Medici senza Frontiere in Libano, parla di un attacco «su larga scala e del tutto inaccettabile», che ha colpito zone densamente popolate e costretto i team medici a gestire un flusso massiccio di feriti, molti dei quali bambini. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Iran sotto attacco, Teheran risponde ai missili. Israele colpisce il Libano: oltre 30 morti a Beirut

Beirut sotto attacco: almeno 80 morti e 200 feriti. Perché Israele continua i raid (e il Libano resta fuori dalla tregua)Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal...

Temi più discussi: Israele attacca il Libano, tregua in pericolo; Iran, raid di Teheran nel Golfo. Israele colpisce Libano; Giorni devastanti per Unifil e fosforo bianco sul Libano; Israele sotto attacco: pioggia di razzi da Libano e Iran nel giorno di Pesach.

Libano, Tajani: Israele chiarisca su mezzo italiano Unifil colpitoDalla crisi in Medio Oriente alle tensioni diplomatiche con Israele, passando per il dossier Libano e le ricadute economiche globali, questo pomeriggio durante il question time alla Camera il ministro ... tg24.sky.it

Israele spara su un mezzo dell'Unifil con a bordo soldati italiani in Libano. Tajani convoca l'ambasciatore. Meloni: «Inaccettabile»Un gravissimo incidente diplomatico e militare ha coinvolto il contingente italiano in Libano nella mattinata di mercoledì 8 aprile 2026. Durante un’operazione di ... ilgazzettino.it

La notte più lunga del medio oriente. Di Micol Flammini Israele colpisce le ferrovie e i ponti in Iran per tagliare le linee di approvvigionamento del regime mentre anche l'isola di Kharg viene attaccata. L'ultimatum di Trump fra lo Stretto di Hormuz e l'uranio a - facebook.com facebook

Israele colpisce South Pars L’Iran attacca il principale petrolchimico saudita. Nell’escalation la crisi del petrolio diventa dei fertilizzanti, dell’elio (anche del cibo pur localizzata). Mentre in borsa volano gli armieri, l’inflazione per i poveri è ormai una tassa di gu x.com