Spettatori Inter Como un San Siro pieno per i nerazzurri di Chivu | ecco il numero esatto

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, lo stadio San Siro si è riempito di spettatori per la partita tra le squadre di Inter e Como. La gara ha visto una grande affluenza di pubblico, con un numero preciso di presenti registrato per sostenere i nerazzurri di Chivu. La presenza dei tifosi si è fatta notare durante tutto l'incontro, contribuendo all'atmosfera del match.

Inter News 24 Spettatori Inter Como, San Siro si riempie per sostenere i nerazzurri di Chivu nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. La sfida decisiva tra Inter e Como, valida per l’accesso alla finale di Coppa Italia, si sta giocando in un’atmosfera elettrica e degna delle grandi occasioni europee. Il pubblico di fede nerazzurra ha risposto presente in massa all’appello di Cristian Chivu, riempiendo gli spalti dello stadio Meazza per spingere la squadra verso l’ultimo atto di Roma. Non è da meno la tifoseria lariana, che ha invaso Milano con un seguito straordinario, a testimonianza dell’entusiasmo che circonda la formazione di Cesc Fabregas.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Spettatori Inter Como, un San Siro pieno per i nerazzurri di Chivu: ecco il numero esatto Notizie correlate Inter Como, Chivu deve sciogliere un ultimo dubbio in vista della sfida di San Siro. Ecco qualedi Alberto PetrosilliInter Como, l’unico dubbio da sciogliere è quello relativo al partner d’attacco di Thuram: ballottaggio Bonny-Pio Esposito... Ultimissime Inter LIVE: i nerazzurri battono il Cagliari a San Siro, le dichiarazioni di Chivudi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inter-Como, ultimi biglietti e info per i tifosi; Il Como lotta, ma non basta contro l’Inter - Como 1907; Serie A – Spettatori 31° turno: 35.000 in meno rispetto alla scorsa giornata; Inter-Cagliari, il dato sugli spettatori presenti al Meazza. Coppa Italia, Inter-Como: il numero di tifosi presenti a San SiroQuando la formazione ospite è in vantaggio sull'1-0 a fronte del gol fatto da Baturina nel primo tempo è stato comunicato il risultato dei tornelli. Gli spettatori della semifinale dí ritorno della ... fcinter1908.it Inter-Como, il Meazza spinge i nerazzurri: circa 73.200 spettatori presentiCon lo Scudetto ormai decisamente a un passo, l'Inter ha l'occasione di andare in finale di Coppa Italia superando al Meazza il Como nella gara di ritorno delle semifinali. Un'opportunità ghiotta agli ... msn.com Stasera niente Ruota della fortuna e GF Vip: Canale 5 trasmette la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como Ieri La ruota della fortuna ha registrato un successo straordinario su Canale 5, con oltre 5 milioni di spettatori e uno share del 24,71%. Gerry Scot facebook Dati 32 esima giornata: Parma-Napoli quarta gara più vista, Como-Inter la prima con oltre 1.5 milioni di spettatori x.com