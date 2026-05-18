Quando l' arte si fa carne | al Teatro Diego Fabbri va in scena l' umanità senza barriere
Il palcoscenico del Teatro Diego Fabbri si prepara a trasformarsi in uno specchio dell'anima. Martedì 19 maggio, alle 20,30, l'Associazione Incontro Senza Barriere invita l'intera cittadinanza a partecipare a un evento straordinario: il debutto di "La Galleria dell'Umanità" e "Tela Viva", due. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Grazie a Roberta Pedrotti per il toccante articolo sulla lezione-concerto del 6 maggio con i ragazzi delle scuole al Teatro Diego Fabbri Forlì, con il maestro Alessandro Bonato, il violinista Simon Zhu e l'orchestra di ForlìMusica. #lamusicadavvero L'ape musical - Facebook facebook
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