la geografia della serie d prato la speranza derby

In casa Prato si guarda attentamente al mercato. Con l’inizio di giugno, si comincerà a entrare nel vivo delle operazioni. Nel corso di questa settimana sono attesi gli annunci delle riconferme, poi sarà la volta dei nuovi acquisti. La piazza sogna una squadra ancora più competitiva rispetto a quella della scorsa stagione e che possa lottare davvero fino in fondo per il salto di categoria. Ci sarà però da guardare anche alle rivali, che comunque non si scopriranno prima di inizio agosto. Per conoscere la geografia della nuova Serie D, bisognerà aspettare l’esito degli spareggi nazionali di Eccellenza, ricordando che ci sono ancora sette posti da assegnare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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