Tumore al seno la rete del Sud contro i viaggi della speranza | La qualità delle terapie non può dipendere dalla geografia

Una rete di centri specializzati nel Sud Italia si unisce per offrire cure oncologiche di qualità alle pazienti affette da tumore al seno, cercando di ridurre i viaggi previsti per le terapie. Il progetto BEACON coinvolge tre strutture di eccellenza: l’Irccs Pascale di Napoli, il Crob di Rionero in Vulture e un’altra realtà del territorio. L’obiettivo è rendere più accessibili le cure senza dipendere troppo dalla posizione geografica.

Campania, Basilicata e Puglia collegano tre Irccs – Pascale, Crob e Giovanni Paolo II – per portare cure oncologiche vicino alle pazienti Ridurre i viaggi della speranza e portare cure oncologiche di qualità più vicino alle pazienti. Con questo obiettivo nasce BEACON, il progetto che mette in rete tre centri di eccellenza del Mezzogiorno nella cura del tumore al seno: l’Irccs Pascale di Napoli, il Crob di Rionero in Vulture e il Giovanni Paolo II di Bari. L’iniziativa – presentata oggi – punta ad affrontare uno dei nodi più critici della sanità italiana: la mobilità sanitaria. Ogni anno circa 67 mila pazienti oncologici sono costretti a spostarsi fuori regione per ricevere cure adeguate, affrontando lunghi viaggi, costi elevati e un forte impatto emotivo per le famiglie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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