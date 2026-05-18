il derby lo ha vinto la speranza della roma

Nel corso del derby, la squadra della Roma ha ottenuto una vittoria che ha portato un senso di speranza ai suoi tifosi. Durante la premiazione per il riconoscimento di miglior in campo, il difensore della squadra è apparsa un po’ scocciata, con pantaloncini arrotolati che ricordavano quelli indossati in spiaggia. La scena ha mostrato il giocatore in una postura rilassata, quasi come se fosse in coda per un drink in uno dei chiringuiti del litorale romano in una giornata di sole.

Mentre gli consegnavano il premio di migliore in campo, Gianluca Mancini sembrava scocciato. Coi pantaloncini arrotolati sembrava in spiaggia, in coda per un drink in uno di quei chiringuito che animano il litorale romano in giornate di sole come quella di domenica. Poi si è girato verso i tifosi della Roma e ha mostrato il premio come fosse uno scalpo del nemico. Il rapporto con la Curva Sud è l’unica cosa che conta veramente per Mancini, simbolo di una delle giornate più noiosamente straordinarie di questa stagione giallorossa. Simbolo, anche di come le cose possono cambiare velocemente. Di Roma-Lazio abbiamo parlato anche in Che Partita Hai Visto, il podcast dedicato ai nostri abbonati in cui commentiamo a caldo le partite più importanti della settimana. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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