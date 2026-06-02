Nel marzo dello scorso anno, tra il 14 e il 16, si verificò una frana in via Bagnoli. Da allora, sono stati avviati lavori di messa in sicurezza che hanno portato a un aumento dei costi. Nonostante l’incremento, si sostiene che la gara per nuovi interventi sia prossima. Non sono stati forniti dettagli sui finanziamenti o sui tempi di completamento.

Nel marzo dello scorso anno, segnatamente nei giorni 14, 15 e 16, si verificò un evento meteorologico di particolare intensità – quando San Miniato fu interessata da vari movimenti franosi (compreso quello della valle del Cencione) che ha determinato un ulteriore aggravamento della situazione in via Bagnoli – lato nord – est - compromettendo la stabilità del piano percorribile della strada campestre di collegamento con la futura area di cantiere per sistemare una frana che attende la soluzione da più di dieci anni. Una frana che possiamo definire, a questi punti, storica. Infatti nel marzo 2013 e nei mesi di gennaio-febbraio 2014 si erano manifestati numerosi dissesti idrogeologici a seguito di un periodo particolarmente piovoso nel Valdarno: via Bagnoli a San Miniato fu una delle aree colpite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La frana di via Bagnoli e i lavori. Il conto lievita: "Ma la gara è vicina"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I lavori di bonifica a Bagnoli per la Coppa America procedonoI lavori di bonifica a Bagnoli per la Coppa America sono in corso e alcuni interventi devono essere completati prima della regata preliminare.

Ciclismo Boom d’iscrizioni per la gara internazionale Under 23. Novità nel percorso: cinque Gp della Montagna ma tutti a Ortonovo. E’ iniziato il conto alla rovescia per il ’Gran premio Industrie del Marmo’Sono aperte le iscrizioni per il “Gran premio Industrie del Marmo”, una gara internazionale dedicata ai corridori Under 23.

Si parla di: La frana di via Bagnoli e i lavori. Il conto lievita: Ma la gara è vicina.

La frana di via Zanelli. Iniziati i lavori di pulizia. Il Comune anticipa i soldiI primi interventi sono iniziati pochi giorni fa: centomila euro per lo smaltimento dei detriti e della massa arborea che si sono riversati su caruggi e case, ma anche per alleggerire il versante ... lanazione.it

Nuovo blocco dei camion a Bagnoli: Fermate i lavori o sarà un disastroNuovo blocco questa mattina a Bagnoli ai camion in transito verso la colmata. Abitanti del quartiere, attivisti e attiviste della rete No America’s Cup hanno presidiato gli incroci di via Nuova Agnano ... rainews.it