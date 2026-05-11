I lavori di bonifica a Bagnoli per la Coppa America procedono
I lavori di bonifica a Bagnoli per la Coppa America sono in corso e alcuni interventi devono essere completati prima della regata preliminare. La regata si svolgerà a breve e i lavori di sistemazione delle aree interessate devono essere terminati entro quella data. Le autorità stanno monitorando da vicino lo stato di avanzamento degli interventi, che riguardano principalmente il ripristino ambientale e le strutture di supporto.
Alcuni interventi devono concludersi in tempo per la regata preliminare, che proprio per questo potrebbe slittare a ottobre Da alcune settimane a Bagnoli, il quartiere a ovest di Napoli, sono iniziate le operazioni per rimuovere i sedimenti del fondale davanti all’enorme ex area industriale che si trova in questa zona, e che da decenni attende una bonifica. L’intervento, tecnicamente chiamato di dragaggio, consentirà la navigazione e l’approdo delle barche che parteciperanno alla Coppa America, la più importante e antica competizione velica al mondo in programma proprio a Napoli nel 2027. Più nello specifico il dragaggio consiste in scavi...🔗 Leggi su Ilpost.it
SPECIALE BAGNOLI/1- I lavori per l'America's Cup
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Ancora proteste a Bagnoli per il passaggio di camion per i lavori per la prossima Coppa America del luglio del 2027. Stanotte altri blocchi stradali. facebook