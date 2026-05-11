I lavori di bonifica a Bagnoli per la Coppa America procedono

I lavori di bonifica a Bagnoli per la Coppa America sono in corso e alcuni interventi devono essere completati prima della regata preliminare. La regata si svolgerà a breve e i lavori di sistemazione delle aree interessate devono essere terminati entro quella data. Le autorità stanno monitorando da vicino lo stato di avanzamento degli interventi, che riguardano principalmente il ripristino ambientale e le strutture di supporto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Alcuni interventi devono concludersi in tempo per la regata preliminare, che proprio per questo potrebbe slittare a ottobre Da alcune settimane a Bagnoli, il quartiere a ovest di Napoli, sono iniziate le operazioni per rimuovere i sedimenti del fondale davanti all’enorme ex area industriale che si trova in questa zona, e che da decenni attende una bonifica. L’intervento, tecnicamente chiamato di dragaggio, consentirà la navigazione e l’approdo delle barche che parteciperanno alla Coppa America, la più importante e antica competizione velica al mondo in programma proprio a Napoli nel 2027. Più nello specifico il dragaggio consiste in scavi...🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - I lavori di bonifica a Bagnoli per la Coppa America procedono ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SPECIALE BAGNOLI/1- I lavori per l'America's Cup Notizie correlate Coppa America, a Bagnoli bonifica a vele piegate“La Coppa America a Napoli finisce per rappresentare il cavallo di Troia grazie al quale realizzare a Bagnoli un porto turistico sempre escluso nelle... America’s Cup, chi vincerà tra i 52mila ‘richiedenti posto barca’ e chi invece chiede la bonifica di Bagnoli?L’idea che Ippodamo di Mileto e i pitagorici abbiano disegnato Neapolis (l’antica Napoli, fondata intorno al 470 a. Argomenti più discussi: America’s Cup, in autunno la regata preliminare 2026 di Napoli; Bagnoli, in migliaia 'invadono' il cantiere dell'America's Cup: Giù le mani dal quartiere; America's Cup, la pre-regata di Napoli verso lo slittamento; Corsa Rosa, stop al passaggio per Bagnoli.