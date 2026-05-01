Sono aperte le iscrizioni per il “Gran premio Industrie del Marmo”, una gara internazionale dedicata ai corridori Under 23. La competizione si svolgerà ad Ortonovo e presenterà un percorso rivisto, con cinque Gp della Montagna tutti nella stessa località. La start list include atleti di rilievo e varie squadre di alto livello, mentre il commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo parteciperà alla manifestazione.

Il pieno di iscrizioni, corridori interessanti da tenere d’occhio, squadre di primo piano, la presenza del ct della nazionale italiana di ciclismo Marino Amadori, un tracciato in parte modificato. Sarà un’altra edizione di pregio il 37° “ Gran premio Industrie del marmo “, la classica gara internazionale di ciclismo Under 23, che si correrà domenica 10 maggio sulle strade del territorio, organizzata dalla Fausto Coppi di Carrara in collaborazione con le province di Massa e Carrara e La Spezia, i comuni di Carrara e Luni, la Fondazione CR Carrara, la Federazione Ciclistica Italiana, Anas e l’impegno del Fiorino di Mario Rossi. E proprio le strade sono al centro di una delle novità più evidenti, una variante del percorso che per la prima volta non salirà ai ponti di Vara a causa dei lavori in centro città, ma devierà per Fontia e Ortonovo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo Boom d’iscrizioni per la gara internazionale Under 23. Novità nel percorso: cinque Gp della Montagna ma tutti a Ortonovo. E’ iniziato il conto alla rovescia per il ’Gran premio Industrie del Marmo’

Notizie correlate

Conto alla rovescia per la 12a edizione del Memorial Tortoli di ciclismoE' l'ora del memorial Daniele Tortoli a Montalto nel comune di Pergine-Laterina, corsa giunta alla 12esima edizione, riservata agli Under 23 ed...

Ciclismo Conto alla rovescia per il “Trofeo Oro in Euro“Domenica 8 marzo con la festa della donna tornerà a Montignoso anche il grande ciclismo femminile con la disputa del 14° Trofeo Oro in Euro Women’s...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Boom di partecipanti al Trofeo XCO San Pancrazio: sesta edizione da incorniciare a San Pancrazio Salentino; Bici abbandonate in giro per Genova, verso nuove regole contro il parcheggio selvaggio; Riccione in festa: il lungo ponte del Primo maggio è un mosaico di spettacoli, gusto, artigianato, ciclismo e cultura; Ciclismo Boom d’iscrizioni per la gara internazionale Under 23. Novità nel percorso: cinque Gp della Montagna ma tutti a Ortonovo. E’ iniziato il conto alla rovescia per il ’Gran premio Industrie del Marmo’.

Ciclismo Boom d’iscrizioni per la gara internazionale Under 23. Novità nel percorso: cinque Gp della Montagna ma tutti a Ortonovo. E’ iniziato il conto alla rovescia per ...Il pieno di iscrizioni, corridori interessanti da tenere d’occhio, squadre di primo piano, la presenza del ct della nazionale ... sport.quotidiano.net

e vogliamo parlare del guanto bucato comunque consigli sono ben accetti . #ilbiker #ciclismo #cycling - facebook.com facebook