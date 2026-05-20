Stazione metro Tribunale Cosenza | Vi spiego perché non ha aperto e cosa manca

Da napolitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla stazione della metro Tribunale a Cosenza, si discute sulle ragioni del mancato apertura e sugli elementi ancora da completare. Si parla anche dei tempi previsti per le fermate di Capodichino e dei progetti relativi al tram. Inoltre, vengono aggiornati i lavori in corso per il sistema BRT di Napoli Est, con dettagli sui progressi e le eventuali criticità. La situazione attuale coinvolge vari interventi di infrastrutture di trasporto pubblico nella regione.

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I tempi per le fermate metro Tribunale e Capodichino, il destino del tram, il lavori per il Brt di Napoli Est. Sono tra i temi trattati nell'intervista a Edoardo Cosenza, assessore ai Lavori pubblici e Traporti del Comune di Napoli, ospite della redazione di NapoliToday. Braccio destro del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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