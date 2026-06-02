La firma di Stefano Mattara al Don Ferrante di Bellagio | l' emozione accessibile di una cucina stellare

Notizia in breve

Uno chef ha firmato un nuovo ristorante a Bellagio, al Don Ferrante. La sua carriera include esperienze al Sottovoce e all'Altariva di Palazzo Venezia. La cucina proposta si distingue per un livello stellato, con piatti che combinano tecniche raffinate e ingredienti selezionati. La firma del cuoco segna l'apertura di un locale che punta a offrire un’esperienza gastronomica accessibile ma di alta qualità. La serata ha visto la partecipazione di clienti e appassionati, curiosi di assaggiare le sue creazioni.