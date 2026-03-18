Alta velocità NdC | Grande opera europea | no alla logica di don Ferrante

Il corridoio ferroviario dell’Alta Velocità ha registrato recenti progressi con l’attivazione del secondo binario sulla tratta Cancello-Frasso Telesino-Dugenta. Un passo avanti che rappresenta un miglioramento concreto nelle infrastrutture ferroviarie italiane, secondo quanto dichiarato da rappresentanti delle Nazioni Unite per l’Europa, che sottolineano l’importanza di questa grande opera europea e criticano la logica di alcuni approcci locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto “E’ certamente positivo che compia passi in avanti il corridoio ferroviario dell’Alta Velocità e che sia stato attivato il secondo binario della tratta Cancello-Frasso Telesino-Dugenta. E’ paradossale però che il risultato sia sbandierato da un Sottosegretario di Forza Italia che ricorda l’omonimo personaggio manzoniano, don Ferrrante, simbolo della teoria astratta e staccata dalla realtà. La realtà, in questo caso, dice che la Napoli-Bari rientra nella grande rete dei trasporti europei (Corridoio Scandinavo-Mediterraneo) ed è un’opera pensata in Europa, finanziata in Europa (anche e successivamente tramite le risorse del Pnrr) e partita dieci anni fa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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