Renault punta a rendere l’auto elettrica più accessibile senza rinunciare alle emozioni, secondo quanto dichiarato da Belloni. Con la nuova Twingo, il marchio vuole combinare praticità e divertimento, mantenendo un prezzo competitivo. L’obiettivo è offrire un veicolo che unisca facilità di utilizzo e piacere di guida, senza compromettere le caratteristiche tipiche di una vettura a zero emissioni. La strategia si concentra su un prodotto che combina innovazione e convenienza.

Che cosa serve oggi per restituire magia all’automobile, in un mercato dominato da elettrificazione, nuovi concorrenti e clienti sempre più difficili da conquistare? Per Arnaud Belloni, Direttore Marketing Mondo Renault e figura chiave nella costruzione dell’immagine globale del marchio, la risposta passa da una parola: coerenza. A Milano, nel confronto con la stampa italiana, Belloni racconta una Renault che negli ultimi anni ha lavorato per ricostruire non solo una gamma, ma una reputazione. È lui a guidare il racconto internazionale del brand, dalla strategia pubblicitaria alle partnership, fino al posizionamento dei nuovi modelli elettrici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Renault, la sfida di Belloni: “Con Twingo vogliamo rendere l’elettrico accessibile senza perdere emozione”

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Renault Twingo MK1 Saved From The Scrapyard

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