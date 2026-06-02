La Festa della Repubblica viaggia in bus | l' iniziativa di Start Romagna per gli 80 anni del voto

Un autobus decorato con bandiere e simboli della Repubblica Italiana ha attraversato le strade principali, coinvolgendo cittadini di tutte le età. L’iniziativa di Start Romagna, in occasione degli 80 anni dal voto femminile, ha previsto soste in punti strategici per distribuzione di materiale informativo e approfondimenti sulla storia della Repubblica. L’autobus ha percorso la città per tutta la giornata, attirando l’attenzione di chi passava.

Ci sono date che sono 'binari invisibili' sui quali corre la nostra libertà. Per questo Start Romagna ha scelto di celebrare con un’iniziativa speciale gli ottant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana e da quel memorabile primo voto in cui le donne, finalmente, poterono recarsi alle urne. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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