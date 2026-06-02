La festa della Repubblica Il tricolore avvolge la piazza Al ‘Galli’ il violino di Mecozzi
Per la festa della Repubblica, il tricolore sarà riposto in piazza Cavour dai vigili del fuoco, che lo faranno scendere dai merli dell’Arengo. Intanto, al teatro ‘Galli’, il violino di Mecozzi ha accompagnato l’evento. La cerimonia si svolge in mattinata con la partecipazione di autorità e cittadini. La bandiera sarà esposta per tutta la giornata, mentre le autorità celebrano la ricorrenza con discorsi ufficiali. Nessun altro dettaglio su ulteriori iniziative.
Il tricolore tornerà a sventolare in piazza Cavour con i vigili del fuoco che lo faranno scendere dai merli dell’Arengo riminese. Oggi si festeggia la Repubblica. Ottant’anni fa come oggi l’Italia cambiava anima. L’anniversario vedrà ancora una volta una festa celebrata nel cuore della città. In piazza Cavour si raduneranno le autorità già dalle 9,45 del mattino. Un quarto d’ora più tardi partirà la cerimonia con lo schieramento delle forze armate, dell’ordine e dei corpi di soccorso pubblico. Tutti pronti a salutare l’alzabandiera a cui seguirà la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per l’occasione farà una introduzione Stefano Pivato a cui seguirà la consegna delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e degli attestati di Maestro del Lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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