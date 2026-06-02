La festa della Repubblica Il tricolore avvolge la piazza Al ‘Galli’ il violino di Mecozzi

Notizia in breve

Per la festa della Repubblica, il tricolore sarà riposto in piazza Cavour dai vigili del fuoco, che lo faranno scendere dai merli dell’Arengo. Intanto, al teatro ‘Galli’, il violino di Mecozzi ha accompagnato l’evento. La cerimonia si svolge in mattinata con la partecipazione di autorità e cittadini. La bandiera sarà esposta per tutta la giornata, mentre le autorità celebrano la ricorrenza con discorsi ufficiali. Nessun altro dettaglio su ulteriori iniziative.